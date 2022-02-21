Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России

Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России
Президент РФ Владимир Путин. Фото: скриншот мероприятия

Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.

Путин заявил, что возможность вступления Украины в НАТО является угрозой безопасности России.

Лидер РФ объяснил, что в 2008 году Соединенные Штаты Америки настаивали на том, чтобы Грузия и Украина стали частью Североатлантического альянса.

«Еще тогда многие понимали все риски, но были вынуждены смириться с волей старшего брата. Из западных столиц мы получаем сигналы, что этого не произойдет «завтра». Ну, не завтра, так послезавтра, что это меняет?», – говорит Путин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленинградская область подтвердила, что готова в два этапа принять беженцев с Донбасса.

НАТО путин Россия украина


 

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