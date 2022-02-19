Ленобласть готова принять беженцев с Донбасса

Ленобласть готова принять беженцев с Донбасса
Ленобласть готова принимать полторы тысячи беженцев. Фото: lenobl.ru

Ленинградская область подтвердила, что готова в два этапа принять беженцев с Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба 47-ого региона в субботу, 19 февраля.

Область готова принять до 1 500 человек.

Отмечается, что соответствующее уведомление направлено в центральный аппарат Министерства чрезвычайных ситуаций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-глава МВД Украины Арсен Аваков в мечтах о новой власти перебрасывает свои добровольческие батальоны в район Донбасса, где Украина наращивает военный контингент. Об этом со ссылкой на российские и украинские военные источники сообщает Piternews. Сейчас, по данным агентства, там сосредоточено около 120-150 тыс. военнослужащих.

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