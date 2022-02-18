Батальоны Арсена Авакова «засветились» в районе Донбасса

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков в мечтах о новой власти перебрасывает свои добровольческие батальоны в район Донбасса, где Украина наращивает военный контингент. Об этом со ссылкой на российские и украинские военные источники сообщает Piternews. Сейчас, по данным агентства, там сосредоточено около 120-150 тыс. военнослужащих.

Известно, что Украина пытается использовать вывод российских войск в своих интересах. А США как будто не замечают фактического отзыва Россией всех подразделений, размещенных вдоль границы с Украиной на время военных учений, и повторяют свои заявления о том, что Россия собирается напасть на Украину. Вторжения 16 февраля не произошло, Россия публикует видеофакты о выводе контингента с границ Белоруссии и приграничных территорий.

Однако Запад активизирует развертывание войск и увеличивает свое присутствие около российских границ. Силы НАТО направляются к самым границам России и Украины.

Между тем простые жители Европы и Америки верят России и тому, что она хочет донести. Так, по словам британского бизнесмена Алистера Скотта, Россия, в отличие от НАТО, никогда не нарушала международное право в отношении прилегающих территорий.

«Зачем Путину вторгаться? Что он может получить? Но Путин достаточно мудрый и быстрый, чтобы понять, когда нужно начинать действовать. Он будет делать ход и контролировать игру»,- заявил совладелец компании Sinergy Global Pty Ltd Алистер Скотт.

Создается впечатление, что именно страны НАТО желают и ищут любой повод для эскалации военной напряженности. И совсем не думают о необратимых последствиях, которые может повлечь за собой такой международный конфликт.