Эксперт рассказал о возможности дальнейшего укрепления рубля

Эксперты видят у рубля достаточно потенциала, чтобы его курс не просто продолжил рост, а достиг докризисных значений. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Эксперты видят у рубля достаточно потенциала, чтобы его курс не просто продолжил рост, а достиг докризисных значений. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Российская национальная валюта вполне способна отыграть позиции и вернуться к курсу, который существовал до санкций. Такого мнения придерживается аналитик Андрей Кочетков.

Как сообщают «Известия», сегодня эксперт видит у рубля достаточно потенциала, чтобы его курс не просто продолжил рост, а достиг докризисных значений. Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» отметил, что сейчас все зависит от дальнейшего развития событий на политической арене и внедрения системы рублевых расчетов за газ.

Кочетков пояснил, что геополитическая премия курса нацвалюты доходит до 50 процентов. Не будь внешнего давления, он стоил бы в районе 55–65 рублей за доллар. Сегодня оно уменьшается, так как ситуация во внешней политике установилась относительно спокойная, кроме того наметился положительный торговый баланс.

Дальнейшее усиление российской валюты возможно, если продолжить перевод экспорта на рубли и снизить долларовые и еврорезервы либо вовсе отказаться от них. Вместо этого необходимо совершать больше инвестиций в свою экономику. В свете недавних событий стало очевидно, что наличие запасов в инвалюте отнюдь не гарантирует стабильности экономики.

Ранее сообщалось, что партнер Capital Lab Евгений Шатов назвал укрепление российской валюты следствием ожиданий мировой общественности от предстоящих российско-украинских переговоров, которые намечены на 29 марта. К тому же начинают действовать меры, предпринятые регулятором для укрепления положения рубля.

Накануне курс доллара опустился ниже 90 рублей на Московской бирже, что стало рекордно низким показателем с 1 марта. Однако официальный курс был объявлен Центробанком все же чуть больше данной отметки и составил 93 рубля 71 копеек.