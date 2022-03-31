Ускорить капремонт школ и обеспечить школьников питанием: «Единая Россия» и Минпросвещения обсудили важнейшие направления работы

Ускорить капремонт школ и обеспечить школьников питанием: «Единая Россия» и Минпросвещения обсудили важнейшие направления работы. Речь шла также об увеличении финансирования этих программ в нынешних условиях.

Санкции и другие нынешние препятствия не повлияют на выполнение программы. По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака на расширенном совещании партии и Минпросвещения, это ведущее направление работы и основной раздел народной программы для партии. Необходимые средства на это направление уже выделены из бюджета. Также было отмечено, что большинство регионов начали программу капремонта школ, на данный момент задержка есть примерно по 20 объектам из более чем 1600.

«Каждый срыв повлечет за собой ответственность, вплоть до кадровых решений. Объективных причин и задержек с объявлением конкурсных процедур нет и быть не может», – подчеркнул Андрей Турчак.

В случае нарушения сроков выполнения программы он предложил перераспределять между регионами средства на капремонт школ. И с этой инициативой секретарь Генсовета «Единой России» обратится в Правительство. До 15 апреля регионы, которые срывают графики, должны будут устранить имеющиеся недочеты.

«По регионам, которые устойчиво срывают все графики, нашу программу, с которой мы шли на выборы и побеждали, нужно принимать управленческое решение. Снимать деньги и отдавать тем регионам, которые справляются и готовы в установленные сроки и все необходимые мероприятия провести. И дальше пусть губернаторы изыскивают средства в региональном бюджете», – отметил Андрей Турчак.

Также он напомнил, что на 2022 год из федерального бюджета выделено более 66 млрд рублей, на 2023 – чуть более 25 млрд рублей. На эти средства за 2 года должны быть отремонтированы 2065 зданий школ, из них в этом году – 1653 школы.

Для повышения эффективности трат на капремонты школ и компенсации роста стоимости материалов секретарь Генсовета выдвинул предложение об оптимизации расходов и упрощении некоторых процедур. По возможности – отказываться от конкурсов по определению подрядчиков.

«Бюджет и проектно-сметные документации сверстаны исходя из прежнего уровня цен. Это значит, что так или иначе придется оптимизировать расходы. Ресурс для такой оптимизации, прежде всего, в минимизации бюрократических процедур», – сказал он, напомнив также, что в рамках пакета мер по противодействию санкциям уже принято решение, что в проектно-сметную документацию можно будет вносить коррективы в связи с заменой стройматериалов из недружественных стран.

Помимо этого он призвал изначально включить в процесс капремонта все ответственные органы власти и службы, принимающих объекты, – МЧС, Минздрав, комбинаты питания, Ростехнадзор, Роспотребнадзор. Это следует сделать, чтобы после сдачи объектов не было вопросов по выполнению требований этих ведомств.

Андрей Турчак предложил Правительству найти также дополнительное финансирование на организацию школьного питания ввиду роста цен на некоторый позиции до 30%.

«У поставщиков запас продуктов, купленных до подорожания, остался на одну-две недели. И сейчас они выходят на муниципалитеты с предложениями разорвать контракты. Нельзя допустить срыва этой важнейшей президентской программы. И в принципе ситуации, при которой органы власти встанут перед дилеммой – уменьшать порции или экономить на качестве», – прокомментировал он сложившуюся ситуацию.

Поддержал эти предложения министр просвещения Сергей Кравцов. Он отдельно отметил, что партия «Единая Россия» контролирует каждый объект программы капремонта школ. И что это, в свою очередь, помогает своевременно выявлять недоработки на местах, а также отставания по срокам и подачу дополнительных заявок на участие.

Сергей Кравцов также сказал: «Мы должны сделать все, чтобы создать комфортную и безопасную современную образовательную среду, которая будет вдохновлять и мотивировать детей учиться, развивать таланты. Министерством полностью завершен первый отбор заявок на участие в программе в 2022-2023 годах. По его итогам будут отремонтированы более 2065 объектов в 80 регионах. Будут проводиться не только ремонтные работы. 14 млрд рублей на два года выделят на оборудование».

«В рамках региональной государственной программы «Развитие сферы образования в Санкт-Петербурге» в 2020 году были отремонтированы 55 учреждений, в минувшем году – 72 здания. На ближайшие три года городским бюджетом предусмотрены рекордные 22 миллиарда рублей, которые будут направлены на проведение ремонта и оснащение оборудованием петербургских учреждений образования. Благодаря реализации федеральной инвестиционной программы, которая стартовала по поручению Президента Владимира Путина, в прошлом году в Санкт-Петербурге уже отремонтированы четыре школы, один колледж и возведен бассейн для школы на Турбинной улице. В этом году капитальный ремонт будет проведен в шести школах Красносельского, Фрунзенского, Кировского и Приморского районов города. Важно, что все этапы работ по каждому объекту – от проекта до приёмки – будут производиться под строгим контролем общественности», – прокомментировал обсуждаемый вопрос депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от «Единой России», член комиссии по образованию, культуре и науке Антон Соловьев.

Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет поручил партии Президент Владимир Путин. После чего её реализация была закреплена в народной программе партии.

Партия передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7 тысяч школ, которым необходим капремонт. Контролировать все этапы работ буду штабы, сформированные «Единой Россией» и Минпросвещением вместе с родительскими комитетами в регионах. За каждым объектом закреплены депутаты различных уровней от «Единой России».