У Брюса Уиллиса заберут «Золотую малину»

Актер Брюс Уиллис. Фото: кадр из фильма "Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть"

Актер Брюс Уиллис. Фото: кадр из фильма "Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть"

У американского актера Брюса Уиллиса отозвали ежегодную антипремию за худшие фильмы»Золотая малина». Организаторы премии решили так сделать после того как узнали о его болезни.

Как передает The Wrap, ранее семья Уиллиса рассказала, что у актера диагностировали афазию — это расстройство речи с нарушением ее восприятия, при этом слух сохраняется.

«После долгих раздумий он оставляет карьеру, которая так много для него значила», — заявила супруга актера Эмма Хеминг-Уиллис. Ее сообщение подписали пять дочерей 67-летнего Уиллиса — Румер, Скаут, Таллула, Мейбел и Эвелин, а также его бывшая жена актриса Деми Мур.

Ранее на «Золотой малине» прошлого года Брюсу Уиллису выделили отдельную номинацию — «Худшая актерская игра Брюса Уиллиса» за роль в фильме «Звездный рубеж».

«Если чье-то состояние здоровья является фактором, влияющим на его работу, мы признаем, что давать ему антипремию неуместно», — сказали организаторы «Золотой малины» Джон Уилсон и Мо Мерфи.

Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в Германии. Уиллис известен по ролям в фильмах «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Армагеддон» и «Пятый элемент» и другим.