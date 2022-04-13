Завод Nissan в Петербурге не возобновил работу

Завод Nissan в Петербурге не возобновил работу
Решить проблему с комплектующими так и не удалось. Фото: pixabay.com

Автомобильный завод Nissan в Петербурге не перезапустил конвейер после простоя. По данным «Фонтанки», работа не будет возобновлена до мая. Это связано с тем, что вопрос с комплектующими решить так и не удалось.

Напомним, завод Nissan остановил работу 14 марта из-за «нехватки комплектующих». Предполагалось, что конвейер будет перезапущен 4 апреля, позже появилась иинформация, что завод возобновит работу с 11 апреля в одну смену.

В начале марта работу своего автозавода в Петербурге приостановила Toyota. Прекратился выпуск моделей Rav4 и Camry. У владельцев машин начались проблемы с техобслуживанием.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Renault приостанавливает работу завода в России.

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