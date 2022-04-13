Владелец брендов Vanish, Nurofen и Durex продает бизнес в России

Владелец брендов Vanish, Nurofen и Durex продает бизнес в России
Reckitt планирует сохранить работу сотрудникам в новой структуре. Фото: Pixabay

Британская компания Reckitt Benckiser (бренды Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish) решила продать свой бизнес в России. Компания намерена передать владение российским бизнесом третьей стороне или местным сотрудникам, говорится в сообщении Reckitt.

Сейчас в компании совместно с российскими коллегами обсуждаются детали и варианты будущей сделки. Reckitt планирует сохранить работу сотрудникам в новой структуре и будет выплачивать им зарплаты до конца 2022 года.

Reckitt Benckiser специализируется на продаже средств личной гигиены, лекарств и продуктов. Ей принадлежат бренды Vanish, Calgon, Cillit Bang, Clearasil, Durex, Strepsils, Nurofen и Dettol. В марте компания приостановила все рекламные и спонсорские программы в России и инвестиции.

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