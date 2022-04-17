Космонавт Андрей Борисенко: уверен, что внеземные цивилизации есть

Космонавт Андрей Борисенко: уверен, что внеземные цивилизации есть
Трудно представить, что мы одни в космосе. Фото: Pixabay

Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко верит в существование внеземных цивилизаций. Об этом он рассказал в программе «Пульс города» на телеканале «Санкт-Петербург».

«Я уверен, что есть. Очень трудно смотреть на мириады звезд и быть уверенным, что мы одни», – говорит космонавт.

При этом никакие аномалии в космосе ему не встречались. Все, с чем сталкивался он и члены его экипажа, можно было объяснить известными физическими законами.

А вот описать ощущения от первого полета, по его словам, очень сложно — слишком много эмоций, в том числе от внешнего вида планеты, понимание, что то, что сейчас он видит, не может увидеть ни один человек, который не бывал здесь, в этой точке. «Потому что все видеофильмы, фотографии – они полностью не передают тот градиент цвета, который доступен человеческому глазу», – сказал Борисенко.

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