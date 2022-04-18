У Криштиану Роналду умер новорожденный сын

Футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил о смерти его новорожденного сына.

Подруга футболиста Джорджина Родригес родила близнецов — мальчика и девочку. Девочка родилась, а мальчик выжить не смог.

«Это сильнейшая боль, которую только могут испытать родители, — написал Роналду. — Лишь рождение нашей девочки придает нам сил пережить этот момент с некоторой надеждой и радостью».

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поблагодарили врачей и медсестер за заботу и написали, что потрясены потерей.

Роналду и Родригес вместе с 2016 года. В 2017 году Джорджина родила дочку. У футболиста также есть трое старших детей от суррогатных матерей.