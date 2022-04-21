ЛенТВ24 вошел в десятку лучших по «весу» Telegram-каналов в России

Телеканал Ленинградской области ЛенТВ24 занял седьмое место в ТОП-20 региональных телеканалов страны, чей Telegram имеет «вес», авторитетность и наибольшую цитируемость. Рейтинг составили аналитики New Media.

Лидируют такие ресурсы, как «Москва-24», ГТРК «Таврида» (Крым) и Телеканал 360 (Московская область).

Вес ресурсов рассчитывали, переумножая уровень вовлеченности на индекс цитирования. Кроме того, учитывался охват постов, число читателей и другие показатели.

Также в исследовании учитывались данные TGStat на 19 апреля этого года.