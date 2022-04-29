Мать оставила в ванной двоих детей одного и двух лет, один ребенок утонул

Детей в ванной, где обнаружили труп малышки, было двое, а не один. Напомним, ранее сообщалось, что в ванной в квартире дома на проспекте Авиаконструкторов утонула девочка. Как стало известно Gazeta.SPb, выяснилось, что неработющая мать оставила без присмотра в наполненной водой ванне своих детей — годовалую девочку и двухлетнего мальчика. В итоге девочка захлебнулась.

Прибывшие медики пытались ее реанимировать, но безуспешно.

Семья полная, на учетах не состоит.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 ч. 1 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) и уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии).

Избранная для матери мера пресечения, подписка о невыезде, не изменялась.