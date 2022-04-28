На Авиаконструкторов годовалая малышка захлебнулась в ванной

В квартире дома на проспекте Авиаконструкторов годовалая девочка захлебнулась в ванной. Как стало известно Gazeta.SPb, в полицию обратилась мать девочки. На месте происшествия был обнаружен труп ребенка. Смерть произошла по недосмотру родительницы. Бригада скорой проводила реанимационные действия, но это не помогло.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Матери избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Напомним, в начале апреля 23-летняя женщина родила дома в ванной на улице Композиторов в Выборгском районе мертвого мальчика. Вместе с трупом ребенка ее доставили в Институт кардиологии.

Выяснилось, что на учете в женской консультации она не состояла. До этого она также рожала в домашних условиях и не наблюдалась в женской консультации.