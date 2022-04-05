Женщина родила дома в ванной на Композиторов мертвого мальчика

В Петербурге 23-летняя женщина родила мертвого мальчика у себя дома в ванной — в квартире дома на улице Композиторов в Выборгском районе. Как стало известно Gazeta.SPb, вместе с трупом ребенка женщину доставили в Институт кардиологии.

Выяснилось, что на учете в женской консультации она не состояла. До этого она также рожала в домашних условиях и не наблюдалась в женской консультации.

Семья полная, благополучная.

Ранее Gazeta.SPb писала, что из квартиры на десятом этаже дома на проспекте Героев в Сосновом Бору Ленобласти выпал малыш. Семилетнего мальчика доставили в больницу еще живым. Но уже там через два с половиной часа он умер.