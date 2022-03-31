Ребенок, выпавший из окна по недосмотру матери в Сосновом бору, скончался

Мальчика еще живым госпитализировали в больницу. Однако уже в медицинском учреждении он скончался.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 марта, примерно в 19 часов, в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что у дома по проспекту Героев в городе Сосновый Бор Ленинградской области из окна выпал малыш.

Когда оперативники выехали на место случившегося, то обнаружили 7-летнего мальчика. Он по недосмотру 42-летней матери выпал из окна своей квартиры. После падения с 10 этажа крошку срочно доставили в больницу.

К несчастью, через 2,5 часа пострадавший скончался.

К слову, семья ребенка полная и вполне благополучная. На учетах не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 6-дневного младенца госпитализировали в состоянии истощения с улицы Бабушкина.