6-дневного младенца госпитализировали в состоянии истощения с улицы Бабушкина

6-дневного младенца госпитализировали в состоянии истощения с улицы Бабушкина
Новорожденного привезли в состоянии истощения. Фото: pixabay

Полиция проводит проверку по факту госпитализации новорожденного, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области во вторник, 29 марта.

Накануне утром из медицинского учреждения обратились в полицию. Оказалось, что в больницу попал новорожденный мальчик, ему было только шесть дней. Ребенка забрали из квартиры по улице Бабушкина в состоянии истощения.

Мать является гражданкой одной из среднеазиатских стран. Она ушла вместе с малышом из роддома через два дня появления мальчика на свет. Врачи отговаривали маму покидать стены учреждения, уверяя, что необходимо продолжать лечение. Однако мать ребенка не желала ничего слышать, написала расписку и покинула больницу.

После госпитализации женщина рассказала докторам, что ребенок два дня отказывался принимать пищу. Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, выясняют детали произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в частном детском саду Ленобласти ребенок сломал затылочную кость.

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