В частном детском саду Ленобласти ребенок сломал затылочную кость

Врачи диагностировали малышу сотрясение головного мозга и перелом затылочной кости.

Всеволожская городская прокуратура организована проверку по факту травмирования ребенка в частном детском саду микрорайона Южный в Ленинградской области.

Выяснилось, что в пятницу, 11 марта, примерно в 8:30 папа отвел малыша в частный детский сад. Учреждение находится микрорайоне Южный города Всеволожск. Однако уже через час малыша доставили в больницу. Доктора определили, что у крошки сотрясение головного мозга и перелом затылочной кости.

В данный момент выясняются все детали случившегося. Прокуратура города начала проверку соблюдения требований законодательства при функционировании указанного детского сада.

Отмечается, что ход и результаты проверки поставлены прокуратурой на контроль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти произошла смертельная авария. Среди пострадавших есть ребенок.