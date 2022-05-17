Диетолог назвала продукты, помогающие избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний

Диетолог назвала продукты, помогающие избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний
Диетолог назвала продукты, помогающие избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: pixabay

На сегодняшний день одной из самых частых причин летальных исходов в мире и, в том числе, России приходится на сердечно-сосудистые заболевания.

Диетолог Марина Федорова рассказала, что на долю этого недуга приходится более 50% общего количества смертей. Предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, однако, можно. Об этом пишет SOLENKA.INFO.

Таким образом, необходимо провести корректировку своего питания и добавить к себе на заметку несколько самых полезных продуктов для сердца и сосудов.

Федорова провела аналогию. между загруженными дорогами и сосудами, в которых также могут собираться пробки. Эксперт объяснила, что образующаяся в артерии атеросклеротическая бляшка постоянно растет и дестабилиризуется в результате воспаление, что приводит к образованию тромба. Очень часто причиной возникновения инфаркта миокарда, инсульта, инфаркта почки и ишемии кишечника является именно это образование.

Есть продукты, которые уменьшают вероятность тромбообразования, а также снижают скорость прогрессирования атеросклеротических бляшек, например, гранат. Он уже зарекомендовал себя в качестве профилактического средства сердечных и сосудистых заболеваний. Если часто употреблять гранат, то может улучшиться липидный профиль и реологические свойства крови, а также снизиться уровень холестерина.

Второй продукты — это яблоки, в которых содержится много клетчатки, способствующей улучшению работы ЖКТ. Также наличие в яблоках пектина нормализует холестерин, снижая риск развития сердечно-сосудистых болезней.

Второй пункт — яблоки, в которых содержится много клетчатки, способствующей улучшению работы ЖКТ. Яблоки. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Следующий на очереди — овощи, славящийся содержанием большого количества магния полезного для сердца. Речь идет о помидоре. В нем присутствует ликопин, который хорошо влияет на весь человеческий организм. Чеснок также рекомендуется диетологом. Федорова отметила, что он содержит оксид азота, и именно благодаря ему сосуды расширяются, что приводит к нормализации артериального давления.

Хурма тоже является полезным продуктом, так как в ней много полифенолов, благоприятно влияющих на уровень общего холестерина, а также бета-каротина и магния. Не стоит, по мнению Федоровой, отказываться и от апельсинового сока. Главное, — чтобы он был свежевыжатым.

Не стоит отказываться от апельсинового сока. Лучше всего есть апельсин целиком, так как в кожуре тоже есть полезные вещества. Фото: Pixabay

И последние продукты в рекомендации специалиста — рыба и овсянка. Из рыба советуется отдавать предпочтение лососю, при этом употреблять продукт нужно не менее 2 раз в неделю. А регулярное употребление овсянки благоприятно сказывается на работе ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

А также gazeta.spb.ru сообщает, что по итогам четырех месяцев 2022 года клиенты Северо-Западного банка Сбербанка открыли срочные вклады объемом 1 трлн рублей. Как пишет Мойка78, это в 5 раз больше, чем годом ранее за этот же период.

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