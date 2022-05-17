При электронной регистрации сделки Сбер снизил ставку по IT-ипотеке до 4,7%

Сбер установил ставку по программе «Ипотека для IT» на уровне от 4,7% годовых при электронной регистрации сделки.

С 27 апреля текущего года банк открыл предварительный приём заявок на указанную программу, и в настоящий момент ожидается утвержденный правительством список подходящих компаний для принятия финального решения по заявкам. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, заключившие трудовой договор с организацией. Эта организация должна осуществлять деятельность в области информационных технологий, а также быть аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Организация, ко всему прочему, должна не менее одного квартала пользоваться налоговыми льготами.

Максимальная сумма льготного жилищного кредита составляет 18 млн рублей для приобретения жилья на территории региона от 1 млн человек и 9 млн рублей — в остальных регионах России.

С учетом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место работы зарегистрировано территории региона численностью от 1 млн человек, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, зарегистрированных на территории регионов численностью до 1 миллиона человек.

Таким образом, с помощью сервиса электронной регистрации сделки можно отправлять документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра. Готовые документы стороны сделки получают в личном кабинете Домклик и по электронной почте.