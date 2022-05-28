Более 200 детей пропали в Петербурге с начала года

Сейчас у "ЛизаАлерт" осталось семь не закрытых ориентировок. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Сейчас у "ЛизаАлерт" осталось семь не закрытых ориентировок. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Петербургский поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» с начала года получил 222 заявки о пропаже детей.

Как сообщили в «ЛизаАлерт», большинство несовершеннолетних были найдены живыми и здоровыми: 197 заявок закрыли с пометкой «Найден, жив».

К сожалению, одного ребенка нашли погибшим. Это семилетний мальчик, который 24 января утонул в Неве в поселке Новосаратовка. Он гулял там с братом и тетей. Когда женщина отвлеклась, мальчик спрыгнул с причала и провалился под лед. Его тело нашли только через неделю. Об этом пишет Neva.Today.

Другие потерявшиеся находились довольно быстро. Много подростков, которые уходили из дома, возвращались самостоятельно.

Был один восьмилетний мальчик, который упорно не хотел идти домой, его помогли найти внимательные прохожие. Это произошло в Мурино 17 мая. Ребенок ушел из дома и не вернулся к ночи. Его удалось найти благодаря ориентировке. Местный житель заметил мальчика в алкомаркете: супружеская пара в этот момент покупала ребенку сладости. Вскоре его нашли в гостях у

50-летней женщины. Она пояснила, что решила взять его с собой, поскольку мальчик не хотел возвращаться к родителям. В гостях в отношении мальчика противоправных действий не совершалось.

Еще одного пропавшего 14-летнего подростка нашли в парадной на улице Радищева. Его срочно госпитализировали с тяжелым токсическим отравлением алкоголем. Это был не первый раз, когда мальчик убегал из дома.

Сейчас у «ЛизаАлерт» осталось семь не закрытых ориентировок. По сей день продолжают искать шестилетнего мальчика из города Отрадное, пропавшего в 2011 году. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко даже предлагал вознаграждение в 500 тысяч рублей тому, кто владеет любой информацией о местонахождении ребенка.

С 2018 года ведутся поиски 17-летнего из Петербурга. Также по всему городу ищут четырехлетнего малыша, которого похитил отец. Последняя ориентировка — о поисках пропавшей 15-летней девушки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что поисковики «ЛизаАлерт» рассказали истории пропавших.