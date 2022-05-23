Поисковики «ЛизаАлерт» рассказали истории пропавших

С приходом лета у поисковиков "ЛизаАлерт" появляется больше работы. Фото: сайт "ЛизаАлерт"

С приходом лета у поисковиков "ЛизаАлерт" появляется больше работы. Фото: сайт "ЛизаАлерт"

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказали о своей работе и истории поисков в преддверии Дня пропавших детей.

Каждый год с приходом лета у поисковиков «ЛизаАлерт» появляется больше работы. Заявки на розыск заблудившихся в лесу уже начали поступать, сообщает телеканал «ЛенТВ24».

По словам координатора отряда Антона Паулина, поиск всегда ведут до конца. Его могут завершить только в случае требования полиции или отказа заявителя от участия «ЛизаАлерт».

Дети и подростки в большинстве случаев пропадают из-за недосмотра взрослых. Чаще всего это происходит, когда ребенок заигрался, уехал на велосипеде в незнакомое место, перепутал автобусы и так далее.

Если же человек потерялся в лесу, и при нем был включенный телефон, то в 98% случаев его найдут живым. Пропавший сам может позвонить в службу «112», даже если нет мобильной связи.

«Из современного смартфона при полном отсутствии связи можно вытащить географические координаты с точностью до 11 см в идеальном раскладе», — рассказал специалист «Лес на связи» поискового отряда «ЛизаАлерт» Иван Соколов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спустя сутки пропавшего в Мурино мальчика нашли в соседском доме.