Поисковики «ЛизаАлерт» рассказали истории пропавших

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказали о своей работе и истории поисков в преддверии Дня пропавших детей.
Каждый год с приходом лета у поисковиков «ЛизаАлерт» появляется больше работы. Заявки на розыск заблудившихся в лесу уже начали поступать, сообщает телеканал «ЛенТВ24».
По словам координатора отряда Антона Паулина, поиск всегда ведут до конца. Его могут завершить только в случае требования полиции или отказа заявителя от участия «ЛизаАлерт».
Дети и подростки в большинстве случаев пропадают из-за недосмотра взрослых. Чаще всего это происходит, когда ребенок заигрался, уехал на велосипеде в незнакомое место, перепутал автобусы и так далее.
Если же человек потерялся в лесу, и при нем был включенный телефон, то в 98% случаев его найдут живым. Пропавший сам может позвонить в службу «112», даже если нет мобильной связи.
«Из современного смартфона при полном отсутствии связи можно вытащить географические координаты с точностью до 11 см в идеальном раскладе», — рассказал специалист «Лес на связи» поискового отряда «ЛизаАлерт» Иван Соколов.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спустя сутки пропавшего в Мурино мальчика нашли в соседском доме.