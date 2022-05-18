Спустя сутки пропавшего в Мурино мальчика нашли в соседском доме

Ребенка, о пропаже которого в полицию сообщил отец, нашли у парочки, живущей в Мурино по соседству.

Спустя сутки ребенка удалось найти, оказалось, что он просто не хотел идти домой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что 17 мая ночью с заявлением в правоохранительные органы обратился мужчина, который рассказал, что его 8-летний сын ушёл утром в школу, но домой так и не вернулся. В результате поисков удалось установить, что мальчика забрала с собой супружеская пара, проживающая неподалёку.

Выяснилось, что люди, пригласившие к себе ребенка, не имели злого умысла, сам мальчик просто не хотел идти домой. В отношении родителей несовершеннолетнего составили акт об административном нарушении за неисполнение обязанностей. Также известно, что до этого случая мальчик неоднократно уходил из дома.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 17 мая в Выборгском районе Санкт-Петербурга двое пятиклассников попали в больницу с тяжелым отравлением таблетками.