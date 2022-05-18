В Выборгском районе Петербурга пятиклассница отравила своих одноклассников таблетками

В понедельник, 17 мая, в Выборгском районе Петербурга двое пятиклассников попали в больницу с тяжелым отравлением таблетками.

В поселке Левашово дети отравились смесью таблеток, которые они приняли в школе. Как стало известно Gazeta.SPB, препараты школьникам передала их одноклассница.

Двенадцатилетний мальчик и девочка годом младше в общей сложности съели 20-30 таблеток, после чего в тяжелом состоянии с острым отравлением попали в детскую больницу имени Филатова.

Как выяснилось, никто из троих детей не состоит на учете. Мать девочки, которая передал одноклассникам таблетки, была привлечена к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в правоохранительные органы Петербурга обратилась женщина, которая утверждала, что водитель автобуса зажал дверьми руку ребенка. По словам женщины, водитель закрыл дверь автобуса еще в тот момент, когда ребенок не успел покинуть салон.