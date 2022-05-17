Петербурженка заявила, что водитель автобуса намерено прищемил руку ее ребенка

Днем ранее в правоохранительные органы обратилась женщина, которая утверждала, что водитель автобуса зажал дверьми руку ребенка.

По словам женщины, водитель закрыл дверь еще в тот момент, когда ребенок не успел покинуть салон. Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сама женщина, по ее словам, выходила из транспорта на остановку у школы №147 на Муринской дороге и успела, но её ребёнок остался зажатым. В тоже время водитель пояснил, что поступил так из-за проблем с оплатой проезда, подчеркнула обратившаяся в полицию.

«Женщина записала номер транспорта и передала в полицию. Скорую помощь она вызывать не стала», — передает источник.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Все детали произошедшего уточняются.

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