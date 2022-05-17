Петербурженка заявила, что водитель автобуса намерено прищемил руку ее ребенка

Петербурженка заявила, что водитель автобуса намерено прищемил руку ее ребенка
Петербурженка заявила, что водитель автобуса намерено прищемил руку ее ребенка. Фото: pixabay

Днем ранее в правоохранительные органы обратилась женщина, которая утверждала, что водитель автобуса зажал дверьми руку ребенка.

По словам женщины, водитель закрыл дверь еще в тот момент, когда ребенок не успел покинуть салон. Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сама женщина, по ее словам, выходила из транспорта на остановку у школы №147 на Муринской дороге и успела, но её ребёнок остался зажатым. В тоже время водитель пояснил, что поступил так из-за проблем с оплатой проезда, подчеркнула обратившаяся в полицию.

«Женщина записала номер транспорта и передала в полицию. Скорую помощь она вызывать не стала», — передает источник.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Все детали произошедшего уточняются.

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