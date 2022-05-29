В России за неверный прогноз погоды могут начать привлекать к ответственности

В России за неверный прогноз погоды могут начать привлекать к ответственности. Фото: pixabay

В России за неверный прогноз погоды могут начать привлекать к ответственности. Фото: pixabay

Очень часто в Петербурге можно столкнуться с ситуацией, когда по прогнозу ожидаешь одно погоду, а выходит все в корни наоборот — вместо солнышка промокшая одежда и сплошное разочарование. Адвокат рассказал, как можно привлечь за неверное «предсказание» к ответственности.

Московский адвокат Александр Почуев заявил, что за последние десятилетия вопрос об ответственности за прогнозы синоптиков часто поднимался на самом высшем уровне. Об этом эксперт рассказал Neva.Today.

В некоторых случаях обсуждения о наказании за неверный прогноз погоды носило формат первоапрельской шутки, но со стороны руководства МЧС и глав регионов также и всерьез звучали призывы к созданию института ответственности чиновников, занимающихся погодой.

Почуев подчеркнул, что, например, во многих авариях и различных инцидентах зачастую учитывают погодные условия. Также от точности прогнозов погоды зависят многие сферы народного хозяйства.

Эксперт рассказал историю бывшего военного синоптика, по словам которого, можно было угодить под трибунал, если из-за неточного прогноза погоды сорвется операция. В наше время тоже есть наказание, связанное с неверным прогнозом, заметил Почуев. Так, например, на время можно лишиться свободы до 3-х лет за публичное распространение заведомо ложного прогноза об опасных погодных явлениях.

Еще один вариант привлечения лица к ответственности за халатность в предсказании погоды, когда чиновник-синоптик, таким образом, становится причиной причинения крупного ущерба или смерти двух или более лиц. Тут уже можно получить до 7 лет лишения свободы. При этом эксперт отметил, что в современной судебной практике найти подобные дела не удалось.

«Может стоит сделать шаг вперёд правоприменителям и начать привлекать должностных лиц, ответственных за прогнозирование природных явлений?», — предположил Почуев.

Однако, не все так плохо. В гражданско-правовой практике об ответственности по информированию населения о природных явлениях уже сложись. Эксперт напомнил, что сейчас экстренные службы информируют население посредством смс-сообщений о плохих погодных условиях и просят, например, убрать автомобили от деревьев, для того чтобы снять с себя ответственность по возмещению причиненного ущерба.

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