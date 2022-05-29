В Петербурге обещают потепление, но не сегодня

В Петербурге обещают потепление, но не сегодня
В Петербурге обещают потепление, но не сегодня. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В воскресенье, 29 мая, Северная столица остается во власти облаков. Потепление будет, но завтра.

В атмосфере города все остается без перемен. По словам ведущего синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня продолжит формировать тыловая, холодная часть циклона. При этом облаков в небе над регионом, действительно, все еще будет довольно много. Местами ожидается небольшие дожди.

Температура воздуха в течение дня будет меняться от +13 до +15 градусов, а по области — от +11 до+16 градусов. Ветер при этом будет западный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Однако, по прогнозу специалиста, уже завтра в городе снова начнет теплеть.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов поделился статистикой, посвященной погодным рекордам на День города за последние 319 лет.

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В Петербурге обещают потепление, но не сегодня