Главный синоптик Петербурга рассказал о самом холодном и жарком Дне города

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов поделился статистикой, посвященной погодным рекордам на День города за последние 319 лет.

Специалист рассказал в своем Telegram-канале, что погода на День основания Петербурга отличается из года в год. Иногда в этот день уже открыт купальный сезон, как, например, в 2014 году. Но бывало и такое, что в этот день петербуржцы замерзали от холодов, а за окном лежал снег.

Самые жаркие Дни города в Северной столице случались в 1887, 1889, 1891 годы. Абсолютным лидером пока остается 27 мая 1958 года, когда воздух в черте города прогрелся до +30,9 градуса. А самым холодным Днем города остается 27 мая 1888 года, когда за окном было всего +5,3 градуса.

Также синоптик напомнил, какой праздник в честь основания города был самым дождливым. Сильный дождь был отмечен в 2016 году — 15,2 миллиметра осадков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что факелы Ростральных колонн зажгут в День города в Петербурге.