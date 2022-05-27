Факелы Ростральных колонн зажгут в День города в Петербурге

Факелы Ростральных колонн зажгут в День города в Петербурге
Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На Васильевском острове 27 мая в честь Дня основания Петербурга зажгут факелы Ростральных колонн.

Как сообщили в городском правительстве, факелы зажгут в 9:55, перед самым началом церемонии возложения цветов к Медному всаднику — памятнику Петру I на Сенатской площади. Они будут гореть до 11:00.

«Зажжение факелов в дни торжеств и памятных дат – одна из прекрасных традиций Северной столицы», — отметили в Смольном.

Кроме того, петербуржцы и гости города смогут увидеть зажженные факелы Ростральных колонн в ночь на 29 мая. Они будут гореть с 23:00 до 00:45 в рамках проекта «Музыка Дворцового моста».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ночью в День города петербуржцы смогут добраться до дома и на метро, и на автобусах. В ночь с 28 на 29 мая петербургский метрополитен будет работать в круглосуточном режиме.

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