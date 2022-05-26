Ночью в День города петербуржцы смогут добраться до дома и на метро, и на автобусах

Ночью в День города петербуржцы смогут добраться до дома и на метро, и на автобусах. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Ночью в День города петербуржцы смогут добраться до дома и на метро, и на автобусах. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В ночь с 28 на 29 мая в Северной столице будет работать общественный транспорт. Возможно будет передвигаться на метро, автобусах и троллейбусах.

В День города ночью меняется график работы общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. В субботу, 28 мая, в Петербурге будут проходить мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города.

В ночь с 28 на 29 мая петербургский метрополитен будет работать в круглосуточном режиме. Движение поездов при этом будет осуществляться с увеличенными интервалами. С 2:00 до 4:30 в кассах и автоматах, которые расположены в вестибюлях станций метрополитена, можно будет приобрести только жетоны за наличный расчет, но в турникетах можно будет платить всеми видами действующих проездных билетов или банковской картой.

Также ночью в День города с 0:00 до 6:00 будет организована работа городского наземного транспорта с интервалом движения 30 минут. Будут ходить автобусы №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154, а также троллейбус № 46.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в День города.