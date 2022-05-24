Главный синоптик Петербурга: погоду на День города испортит циклон

Главный синоптик Петербурга: погоду на День города испортит циклон
На День города в Петербурге похолодает. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в День города, 27 мая.

По его словам, вернувшееся в Северную столицу потепление будет недолгим. В среду температура воздуха будет стремиться к +20 градусам. Возможно город сможет побить свой температурный рекорд по теплу в 2022 году — последний максимум был зафиксирован 7 мая, когда воздух прогрелся до +19,2 градуса.

Однако сразу после среды погода начнет портиться. В День города над Петербургом зависнет циклон, по вине которого пройдут дожди и похолодает до +15 градусов, а может и ниже. Такая погода сохранится до выходных — будет около +12…+14 градусов.

Но уже на следующей неделе петербуржцев опять ждет потепление.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге во вторник потеплеет до +18 градусов.

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