В Петербурге во вторник потеплеет до +18 градусов

В Петербурге будет сухо и солнечно. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге будет сухо и солнечно. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня, 24 мая, жителей Петербурга ждет солнечная и теплая погода. Воздух может прогреться до +18 градусов.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, погода сегодня будет формироваться в противоборстве теплого антициклона с запада и облачного и прохладного циклонического вихря с востока. На небе будет немного облаков, что позволит воздушным массам хорошо прогреться. Но на востоке региона будет более облачно, из-за чего пройдут небольшие дожди и будет заметно прохладней.

Температура воздуха в Петербурге достигнет +16…+18 градусов. В Ленобласти воздух прогреется до +14…+19 градусов, но на востоке может быть всего +7…+12 градусов.

Северо-восточный ветер подует со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление немного увеличится и будет в пределах нормы.

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