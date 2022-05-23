Городские пляжи в Курортном районе готовы к летнему сезону

Городские пляжи в Курортном районе готовы к летнему сезону
"Золотой" пляж стал фаворитом петербуржцев. Фото: Смольный

В Петербурге комиссия одобрила все 14 городских пляжей, находящихся в Курортном районе.

Комиссия состояла из представителей администрации Курортного района, МЧС, ГИМС и Роспотребнадзора. Специалисты проверили все 14 пляжей на наличие и состояние пляжной мебели, кабинок для переодевания, спасательного оборудования. Кроме того, обращалось внимание на санитарное состояние пляжей.

Лучшим пляжем этого лета жители Петербурга назвали обновленный «Золотой». Пляж благоустроили, восстановили историческую зону променада, разместили новые скамейки и шезлонги, навесы и удобства для маломобильных горожан.

«Золотой» пляж стал фаворитом петербуржцев. Фото: Смольный

Пляж также обзавелся зоной отдыха с качелями, детским городком и спортивной зоной с площадками для волейбола и оборудованием для тренировок.

«Золотой» пляж стал фаворитом петербуржцев. Фото: Смольный

Также на «Золотом» появились душевые кабины и туалеты.

«Золотой» пляж стал фаворитом петербуржцев. Фото: Смольный

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пляжи Курортного района готовят к летнему приему более миллиона отдыхающих.

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