Пляжи Курортного района готовят к летнему приему более миллиона отдыхающих

С приходом теплой погоды петербуржцы любят выбраться на пляжи Курортного района, которые заблаговременно начинают готовить к приему посетителей.

Кроме самого популярного «Ласкового» пляжа, в районе их еще 13. Всего зона отдыха растянулась на 81 гектар. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Как рассказал заместитель генерального директора СПб ГБУ «Курортный берег» Павел Егоров, сразу после таяния снега выполняется работа по уборке нанесенного в период штормов мусора с помощью погрузчика, а после осуществляется чистка самой территории пляжа от бытового мусора.

Главный инженер СПб ГБУ «Курортный берег» Алексей Фисяк рассказал, что для уборки этого сезона уже было убрано около 150 тысяч кубов. Сейчас уборка продолжается.

«В этом сезоне ожидаем, что пляжи посетит более миллиона человек», — заметил Фисяк.

Еще один важный этап подготовки — просеивание песка. Пляжеуборочная техника погружается на глубину двадцати сантиметров и убирает мелкий мусор, окурки, а также битое стекло, где в ход идет и ручной труд. Затем специальная техника обследует акваторию, удаляет мелкие предметы и устанавливает буйки. И в завершении на территории устанавливаются отремонтированные и покрашенные скамейки, раздевалки, урны и лежаки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в текущем, 2022, году планируется комплексное благоустройство Сестрорецкого пляжа. Над проектом и планированиями трудились жители Сестрорецка и Петербурга, а также расширенная рабочая группа.