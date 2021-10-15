Сестрорецкий пляж благоустроят в 2022 году совместно с жителями города

Сестрорецкий пляж благоустроят в 2022 году совместно с жителями города
Сестрорецкий пляж благоустроят в 2022 году совместно с жителями города. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

В 2022 году планируется комплексное благоустройство Сестрорецкого пляжа. Над проектом и планированиями трудились жители Сестрорецка и Петербурга, а также расширенная рабочая группа, в которую входили экологи, эксперты, в том числе по созданию безбарьерной среды, представители профильных комитетов, администрации Курортного района и органов местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.

Проект по благоустройству пляжа в Сестрорецке обсуждался в несколько этапов как в онлайн, так и в живом формате. Жители города считают, что ненужно загромождать природную среду настилами и другими укреплёнными конструкциями. На планируемом пляже будет специальная зона из плитки, по которой смогут передвигаться маломобильные граждане и родители с колясками.

Граждане считают, что на пляже можно также создать элементы благоустройства, рассказывающие об исторических традициях отдыха в Сестрорецке. В настоящее время проект по благоустройству пляжа направлен на утверждение в Комитет по градостроительству и архитектуре.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что комитет по благоустройству Петербурга подвел итоги опроса, в результате которого было выбрано несколько участков, которыми город займется в ближайшем времени.

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