Петербуржцы побаиваются: выбраны 5 территорий, которые вскоре благоустроят

Комитет по благоустройству Петербурга подвел итоги опроса, в результате которого было выбрано пять участков, которыми город займется в скором времени. В ближайшие годы порядок наведут на территориях-победителях. Что же благоустроят:

Территория у Шуваловского карьера и реки Каменки

В социальных сетях местные жители, конечно, обрадовались, что победили в конкурсе. Однако не всем пришлась по душе идея благоустройства. Пользователи писали, что природа Приморского района прекрасна в том виде, в котором есть сейчас. Некоторые петербуржцы предпочли бы, чтобы территорию у Шуваловского карьера и реки Каменки оставили в ее первозданном виде.

Территории, прилегающие к реке Охта

В Сети были опубликованы проектные решения и визуализация из дизайн-проекта благоустройства общественной территории «Набережная реки Охты от Школьного моста до ЖК «Новое Мурино». Территория вошла в пятерку участков, которые в скором времени изменят свой внешний вид.

«Красотища какая на рисунках!😍 Скорее бы сделали!» — восклицает горожанка.

Проект, в дейстивительности, многообещающий. В парке планируется открыть фуд-корты, сделать пляж и пустить в Охту уточек.

Парк Строителей

Одна из жительниц Невского района опубликовала довольно грустный комментарий. Женщина заявила, что в Северной столице большое количество парков и садов, на их территориях расположены яркие цветники и фонтаны, скульптуры и освещение. А вот у парка Строителей ничего этого нет.

Однако горевать уже нет необходимости, потому что данная территория вошла в список участков, которые вскоре будут благоустроены.

Парк на Смоленке

Петербуржцы искренне благодарят в соцсетях город, что их парк, расположенный в Василеостровском районе города, будет благоустроен.

«Спасибо за не безразличие, спасибо за благоустройство любимого района», — с радостью восклицает петербуржценка.

При этом, как говорится, всем не угодишь. Нашлись и те, кто заявил, что будет бдить за ситуацией, как бы не переборщили с наведением порядка. Горожане искренне переживают за деревья и кустарники. Люди боятся, что их сотрут с лица земли, а на месте зеленых насаждений появится слой асфальта. Жителям, бывавшим в парке на Смоленке, дюже нравится нетронутая природа местности.

«А если благоустроят Смоленку вдоль кладбища, где сохранился крошечный кусочек естественной природы, то совсем труба», — распереживался пользователь.

Территория вдоль Митрофаньевского шоссе

На сайте Адмиралтейского района Петербурга местных жителей обрадовали новостью о том, что совсем скоро у Митрофаньевского шоссе будет новый облик. Судя по фото, район, как никто другой, нуждается во внимании и помощи города. В данный момент неизвестно, как именно будет обустроена эта территория, однако то, что шоссе оказалось в пятерке победителей опроса, говорит об острой необходимости заняться данной территорией.

Комитет по благоустройству Петербурга добавил, что решения о том, какие парки, скверы, набережные будут отремонтированы, принимали, беря в учет мнение жителей Северной столицы. Горожане в комментариях к посту оставили свыше шести тысяч предложений по благоустройству более 200 разных объектов.

Времени на подсчет и проверку информации, как сообщается, ушло довольно много. В комитете не рассчитывали на такой отклик. Отмечается, что при благоустройстве данных объектов пожелания горожан будут непременно учтены.

Петербуржцев поблагодарили за неравнодушное отношение к облику города, в котором они живут, а также за терпение. Комитет по благоустройству Петербурга заявил, что их специалисты уже начали обработку предложений граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга проходит реализация первого этапа благоустройства территории. Власти решили заняться левым берегом набережной реки Охты, на участке от моста Шаумяна до Уткина моста. Однако то, что увидели петербуржцы за забором, повергло их в шок. На «крашеной траве», ставшей будто ядовитой лужайкой, расположились голуби. Gazeta.SPb.ru выяснила, что за состав был распылен по земле.