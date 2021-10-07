Петербуржцы в ужасе от «крашеной травы» и доверчивых голубей: Gazeta.Spb выяснила, как благоустраивают набережную Охты

Петербуржцы в ужасе от &#171;крашеной травы&#187; и доверчивых голубей: Gazeta.Spb выяснила, как благоустраивают набережную Охты
Горожане испугались за птиц после благоустройства на левом берегу набережной Охты. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Красногвардейском районе Петербурга проходит реализация первого этапа благоустройства территории. Власти решили заняться левым берегом набережной реки Охты, на участке от моста Шаумяна до Уткина моста. Однако то, что увидели петербуржцы за забором, повергло их в шок. Они утверждают, что траву якобы покрасили в зеленый цвет, а на новой «ядовитой лужайке» вовсю расположились голуби. Gazeta.SPb обратилась за комментарием к проектировщику — генеральному директору ООО «Проектные решения» Елене Елшиной.

Радость от благоустройства набережной реки Охты быстро улетучилась, потому как петербуржцы заметили голубей, сидящих на «краске». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Радость от благоустройства набережной реки Охты быстро улетучилась, потому как петербуржцы заметили голубей, сидящих на «краске». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Радость от благоустройства набережной реки Охты быстро улетучилась, потому как петербуржцы заметили голубей, сидящих на «краске». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Радость от благоустройства набережной реки Охты быстро улетучилась, потому как петербуржцы заметили голубей, сидящих на «краске». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Радость от благоустройства набережной реки Охты быстро улетучилась, потому как петербуржцы заметили голубей, сидящих на «краске». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Радость от благоустройства набережной реки Охты быстро улетучилась, потому как петербуржцы заметили голубей, сидящих на «краске». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Елена Елшина в разговоре с изданием поспешила успокоить горожан, объяснив, что траву вовсе не красили.

«Это гидропосев. Специальная смесь, состоящая из семян, удобрений и клеящего состава, для того, чтобы трава прорастала быстрее. Всхожесть травы лучше, и птицы не съедают», — рассказал эксперт.

Жителей Северной столицы должен обрадовать ответ ответственного лица данного объекта. Ведь траву не красили, а лишь удобрили специальным составом, который позволит зелени расти куда быстрее. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Жителей Северной столицы должен обрадовать ответ ответственного лица данного объекта. Ведь траву не красили, а лишь удобрили специальным составом, который позволит зелени расти куда быстрее. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Жителей Северной столицы должен обрадовать ответ ответственного лица данного объекта. Ведь траву не красили, а лишь удобрили специальным составом, который позволит зелени расти куда быстрее. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Жителей Северной столицы должен обрадовать ответ ответственного лица данного объекта. Ведь траву не красили, а лишь удобрили специальным составом, который позволит зелени расти куда быстрее. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Жителей Северной столицы должен обрадовать ответ ответственного лица данного объекта. Ведь траву не красили, а лишь удобрили специальным составом, который позволит зелени расти куда быстрее. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

На вопрос корреспондента Gazeta.SPb, не вреден ли распыляемый состав голубям, специалист твердо заявила, что нет: «Ни в коем случае. Если они и съедят его, им от этого ничего не будет».

Производственные работы, по словам Елены Елшиной, будут идти до 15 октября. Потому как помимо основного благоустройства необходимо сделать освещение на объекте.

Петербуржцы могут не волноваться за птиц и спокойно ждать открытия благоустроенного сквера. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Петербуржцы могут не волноваться за птиц и спокойно ждать открытия благоустроенного сквера. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Петербуржцы могут не волноваться за птиц и спокойно ждать открытия благоустроенного сквера. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Петербуржцы могут не волноваться за птиц и спокойно ждать открытия благоустроенного сквера. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Петербуржцы могут не волноваться за птиц и спокойно ждать открытия благоустроенного сквера. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Петербуржцы могут не волноваться за птиц и спокойно ждать открытия благоустроенного сквера. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Петербуржцы могут не волноваться за птиц и спокойно ждать открытия благоустроенного сквера. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Петербуржцы могут не волноваться за птиц и спокойно ждать открытия благоустроенного сквера. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Петербуржцы могут не волноваться за птиц и спокойно ждать открытия благоустроенного сквера. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Петербуржцы могут не волноваться за птиц и спокойно ждать открытия благоустроенного сквера. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Петербуржцы могут не волноваться за птиц и спокойно ждать открытия благоустроенного сквера. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Петербуржцы могут не волноваться за птиц и спокойно ждать открытия благоустроенного сквера. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
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