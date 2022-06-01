В ЖК «Солнечный город» от Setl Group появится 7-й детский сад

Первого июня, в Международный день защиты детей, холдинг Setl Group приступает к строительству еще одного, 7-го по счету, детского сада в жилом комплексе «Солнечный город» в Красносельском районе.

Начало строительства нового садика — подарок деткам в честь праздника. Новое строение с бассейном, которое сможет принять 220 малышей, начали возводить в окружении жилых домов неподалеку от проспекта Буденного. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2023 года. Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Фасады садика будут оформлены в единой цветовой гамме с фасадами жилых домов «Солнечного города» — в белых, светло-серых и терракотовых тонах. Архитектурная композиция будет сформирована простыми лаконичными формами и расположенными симметрично объемами. Также в помещении предусмотрены большие окна.

Внутри здания помимо бассейна будут игровые комнаты, спальни, зал для физкультуры и музыкальный зал, комнаты для кружковых занятий, медпункт. В садике планируется 12 групп детей — от самых маленьких до тех, кто готовится к поступлению в школу.

Во дворе садика установят 12 комфортных игровых площадок для детей разных возрастов и сформируют 2 территории для зарядки на свежем воздухе.