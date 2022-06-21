Петербуржцам назвали способы защиты данных банковских карт от кражи

Петербуржцам назвали способы защиты данных банковских карт от кражи
Если преступники украли банковскую карту и начали похищать с нее деньги, необходимо обратиться в полицию. Фото: unsplash

Адвокат, партнер коллегии Константин Ерохин объяснил петербуржцам, как защитить данные своих банковских карт, и что делать, если это произошло.

Эксперт рассказал в беседе с «МК в Питере», что если преступники украли банковскую карту и начали похищать с нее деньги, необходимо обратиться в полицию. Владелец карты будет замешан в уголовном деле, но вопрос решится.

В интернете тоже зачастую можно столкнуться с кражей данных банковских карт или другой конфиденциальной информации. Если запоздать с подачей заявления в полицию, то справиться с ситуацией будет сложно. Например, если мошенники украли электронную подпись, то человеку придется доказывать свою непричастность. При этом застраховать себя от этого практически невозможно.

В первую очередь, как советует адвокат, нужно свести к минимуму все действия в интернете, связанные с передачей данных. Также он порекомендовал реже использовать электронные виды верификации, в том числе электронные подписи, иначе риск кражи повышается в 10 раз.

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