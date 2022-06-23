Спустя 43 года в Испании впервые зафиксировали случай заражения холерой

Спустя 43 года в Испании впервые зафиксировали случай заражения холерой
Спустя 43 года в Испании впервые зафиксировали случай заражения холерой. Фото: unsplash

Несовершеннолетняя гражданка Испании заразилась холерой. Этот случай — первый с 1979 года.

О новом зафиксированном случае холеры у жительницы автономного сообщества Мадрид сообщили в газете El Pais со ссылкой на источники. Отмечается, что болезнь могла попасть в организм пациентки через неочищенную воду. Основатель петербургского медицинского форума, кандидат медицинских наук Сергей Ануфриев также подтвердил «МК в Питере», что угроза эпидемии холеры возникает тогда, когда есть проблемы с канализациями и очисткой воды.

Заразившейся в Испании девушке понадобилась госпитализация. По словам собеседников газеты, позднее заболевшая выздоровела и выписалась из больницы.

Ферму в провинции Толедо, где пациентка выпила воду, опечатали. В настоящее время власти пытаются найти источник заражения воды и найти, если они есть, другие случаи заражения.

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