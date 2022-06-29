В Минздраве объяснили, почему опасна жара, и рассказали, как от нее спастись

В Минздраве объяснили, почему опасна жара, и рассказали, как от нее спастись. Фото: Pxhere

В Минздраве объяснили, почему опасна жара, и рассказали, как от нее спастись. Фото: Pxhere

В последние дни температура воздуха прогревается до 30-32 градусов. На улице стоит жара и некоторые сне знают, куда от нее деться. Однако не все понимают, что высокие температуры воздуха могут быть чрезвычайно опасны, если даже не пытаться приспособиться и создать для себя комфортные условия в такие дни.

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации напомнили, почему жара может быть опасна, а также рассказали, как спастись от высоких температур.

Почему жара опасна

Главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина напомнила рассказала, что высокая температура воздуха может привести к нескольким негативным последствиям для организма. В частности, перегреванию, обезвоживанию, тепловому удару, степень выраженности которого может повлечь потерю сознания и нарушение деятельности сердечно сосудистой системы.

Эксперт подчеркнула, что главное в жару предотвратить перегревание и обезвоживание.

Как спастись от жары

Несколько рекомендаций могут помочь облегчить долю человека в жаркий день.

Драпкина заметила, что во-первых, в жару необходимо носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей.

Во-вторых, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно в период самого активного излучения, который приходится на 11:00-17:00 часов.

В-третьих, необходимо всегда использовать солнцезащитный крем. В-четвертых, если человек находится в помещении, то ему необходимо установить кондиционер или пользоваться вентилятором. Важно, чтобы температурный показатель был комфортным.

В-пятых, в жаркую погоду не стоит забывать о водных процедурах, но при этом контролировать температуру воды, — если она будет холодной, то можно запросто получить переохлаждение.

В-шестых, спортом в жару лучше заниматься минимально. Также на время высоких температур можно пересмотреть свой рацион и исключить из него жирную, а также жареную пищу. Предпочтительно есть овощи, фрукты, нежирную рыбу, птицу и холодные супы.

Также важно соблюдать водный баланс. В жаркие дни необходимо увеличить количество потребляемой жидкости в минимум в два раза, но это не значит, что подойдут, например лимонады или сладкие соки. Пить лучше воду, регулярно, не дожидаясь чувства жажды.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ботаническом саду Петра Великого 29 июня приняли решение на время закрыть оранжереи из-за жары.