Из-за жары в Петербурге временно нельзя попасть в оранжереи Ботанического сада

Из-за жары в Петербурге временно нельзя попасть в оранжереи Ботанического сада. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Из-за жары в Петербурге временно нельзя попасть в оранжереи Ботанического сада. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Ботаническом саду Петра Великого сегодня приняли решение на время закрыть оранжереи из-за жары.

В Telegram-канале Ботанического сада сообщили, что сегодня, 29 июня, Оранжерейные маршруты закрыты.

В общем, сад работает круглый год, но летом возможны варианты, когда приходится закрывать одни из секций. Так, летом, если жарко специалисты закрывают оранжереи, а если в городе штормовое предупреждение, принимается решение закрыть парк, отметили сотрудники.

Сейчас в парке проходит выставка пионов, она открыта и работает в обычном режиме, так как в зале установлен кондиционер. Билеты можно приобрести в кассе на входе или в электронном виде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на болотах Нижне-Свирского заповедника завело растение, которое опасно своим распространяющимся на всю округу ароматом особенно в жаркую погоду.