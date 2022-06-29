В лесах Ленобласти зацвело особенно опасное в жару растение

В лесах Ленобласти зацвело особенно опасное в жару растение. Фото: Нижне-Свирский заповедник

В лесах Ленобласти зацвело особенно опасное в жару растение. Фото: Нижне-Свирский заповедник

На болотах Нижне-Свирского заповедника в Ленинградской области завело растение, которое опасно своим распространяющимся на всю округу ароматом особенно в жаркую погоду.

В группе «Нижне-Свирский государственный заповедник» «ВКонтакте» рассказали, что пришло время цветения багульника. Цветок наполнил все вокруг себя ярким ароматом. Известно, что дурманящий эффект растения увеличивается как раз в такую погоду, которой стоит сейчас.

Эксперты предупредили, что растение обладает опасным эффектом: если во время цветения багульника пробыть на болоте долгое время, можно почувствовать головокружение и головную боль.

Отмечается, что токсин оказывает дуальное действие на нервную систему человека: сначала возбуждает, а затем угнетает, что приводит к слабости, сонливости и апатии.

Если посмотреть на цветущий багульник все-таки хочется, то лучше, по мнению специалистов, приходить на болото с утра или ближе к вечеру, когда жара ослабнет.

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