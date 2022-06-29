Насекомые прогнали лосей на дороги Петербурга и Ленобласти в жару

Насекомые прогнали лосей на дороги Петербурга и Ленобласти в жару. Фото:Unsplash

Насекомые прогнали лосей на дороги Петербурга и Ленобласти в жару. Фото:Unsplash

Лоси бегут от насекомых на дороги Петербурга и Ленинградской области. Водителей просят быть крайне осторожными.

В Росприроднадзоре обратили внимание на то, что лоси в связи с сильной жарой выходят на дороги города и области. В пресс-службе ведомства отметили, что животные идут на проезжую часть с целью укрыться от насекомых, так как открытые пространства позволяют лосям облегчить страдания от назойливых жителей леса.

В местах, где присутствуют знаки о возможном появлении диких животных, водителям нужно быть раза в два осторожнее. В случае обнаружения лося рядом с дорогой или на обочине рекомендуется притормозить и пропустить животное.

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