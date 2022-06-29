В ночь с 28 на 29 июня над Финским заливом разразилась сухая гроза

В ночь с 28 на 29 июня над Финским заливом разразилась сухая гроза. Фото: Gazeta.SPB

В ночь с 28 на 29 июня над Финским заливом разразилась сухая гроза. Фото: Gazeta.SPB

Бодрствующие сегодня ночью петербуржцы могли стать свидетелями уникального явления — сухой грозы.

Гроза разразилась в ночь с 28 на 29 июня. Яркие вспышки молний покрыли затянутое облаками небо в период с 01:00 до 02:00 часов. Счастливчики, успевшие поймать этот момент делились кадрами природного явления в социальных сетях, например, в Telegram-канале «Астро Фото Болото», наш корреспондент также смог запечатлеть это событие в Красносельском районе.

Молнии сверкали прямо над Финским заливом и Усть-Лугой. Дождя и с ног сбивающего ветра при этом не наблюдалось. Такую грозу назвали «сухой» именно из того, что не было явных осадков. Как правило, подобное природное явление возникает при высокой температуре и низкой относительной влажности воздуха.

Очевидцы удивились, что молнии смогли озарить ночное небо даже на большом расстоянии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге зафиксирована самая жаркая ночь с начала 2022 года.