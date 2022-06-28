Главный синоптик Петербурга: ночь на 28 июня стала самой жаркой в этом году

Главный синоптик Петербурга: ночь на 28 июня стала самой жаркой в этом году
В Петербурге зафиксировали самую жаркую ночь. Фото: Мостотрест

Главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что в Петербурге зафиксирована самая жаркая ночь с начала 2022 года.

Специалист написал в своем Телеграм-канале, самой жаркой стала ночь на вторник, 28 июня. Ночная температура воздуха в первые в этом году не опустилась ниже +20,1 градуса. В последний раз такая теплая ночь была в Северной столице 18 июля прошлого года, когда на улице было +20 градусов.

По словам Колесова, в ближайшие дни в ночное время в Петербурге будет немного прохладнее, но уже к выходным ночи вновь будут жаркими. Ожидается около +20 градусов и выше.

Синоптик добавил, что на следующей неделе жаркая погода в городе немного ослабнет и вернутся небольшие дожди.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, куда съездить в Ленобласть на выходные.

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