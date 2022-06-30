В «Петербургтеплоэнерго» появилась новая поверочная установка для счетчиков

Установка будет использоваться для поверки бытовых и промышленных счетчиков воды и расходомеров. Фото: pixabay

Установка будет использоваться для поверки бытовых и промышленных счетчиков воды и расходомеров. Фото: pixabay

Новая поверочная установка введена в эксплуатацию в ООО «Петербургтеплоэнерго». Стационарный комплекс является автоматизированным и оснащен современным эталонным оборудованием и новейшим программным обеспечением. Он будет использоваться для поверки бытовых и промышленных счетчиков воды и расходомеров, в том числе входящих в состав узлов учета воды и тепла.

Такие установки используются в организациях, которые занимаются поверкой, калибровкой, ремонтом, обслуживанием преобразователей расхода, расходомеров, счетчиков жидкости различного типа. Главными преимуществами прибора являются метрологическая точность, безопасность, а также большой объем памяти. Так, установка сохраняет все результаты измерений приборов, которые когда-либо проходили поверку. Помимо этого, программное обеспечение предусматривает наличие многоступенчатой защиты от несанкционированного доступа к информации и параметрам настройки.

По словам главного инженера ООО «Петербургтеплоэнерго» Дениса Матина, установка позволит компании «и далее успешно решать одну из своих приоритетных задач — обеспечивать потребителям достоверность приборного учета».

В настоящий момент у ООО «Петербургтеплоэнерго» есть более 2,5 тыс. различных средств измерений. Среди них как счетчики воды, так и расходомеры. Часть из них установлены в узлах учета воды и тепловой энергии. В компании также есть своя метрологическая лаборатория.

Кроме того, ООО «Петербургтеплоэнерго» еще в 2012 году получило аккредитацию на обеспечение единства измерений. Таким образом, компания официально имеет право выполнять работы и оказывать услуги по поверке средств измерений. Подать заявку на поверку приборов учета можно, воспользовавшись сайтом компании. Вся необходимая информация расположена в разделе «Абонентам – Поверка средств измерений». https://ptenergo.ru/customer/poverka-sredstv-izmereniy.php