Закончился прием заявок на конкурс «Доверие потребителя»

Прием заявок на участие в XV конкурсе «Доверие потребителя» закрыт. На конкурс представлены: 68 строительных компаний, 43 риэлторских агентств, 19 банков, 133 строящихся и построенных жилых комплексов в четырех классах, 43 управляющие компании, 27 строящихся и построенных комплексов апартаментов и 28 строящихся и построенный проектов загородного домостроения.

Реестры участников сформированы на основе собственной информации. Оргкомитета конкурса по согласованию с контрольными и надзорными органами, общественными и саморегулируемыми организациями, а также на основе заявок, поданных самостоятельно.

На первом этапе за лучшие проекты и компании будут голосовать потребители. Интернет-голосование идет в 14-ти номинациях: «Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге» Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт класса в Ленинградской области» Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт класса в Санкт-Петербурге» Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт класса в Санкт-Петербурге» Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге» Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт класса в Ленинградской области Номинация «Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга» Номинация «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга» Номинация «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга» Номинация «Лучшая управляющая компания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» Номинация «Лучший строящийся проект загородного домостроения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» Номинация «Лучший реализованный проект загородного домостроения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» Номинация «Лучший строящийся комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге» Номинация «Лучший реализованный комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге».

Интернет-голосование продлиться до 16 сентября 2022 года. Оно будет идти по единым спискам и правилам на двух площадках: сайте конкурса dpveriekonkurs.ru и сайте соорганизатора конкурса Большого Сервера Недвижимости. По итогам все голоса будут суммированы, и выбраны финалисты для прохождения второго этапа — экспертного голосования.

Второй этап — экспертное голосование. Оно включает в себя оценку конкурсной документации независимым консультантом, компанией Nikoliers, объезды экспертами проектов-финалистов, исследование «тайный покупатель» по оценке работы сотрудников отделов продаж и заседание Экспертного совета 31 ноября 2022 года, где финалисты презентуют свои проекты и отвечают на вопросы экспертов. Победитель выбирается из числа финалистов по сумме голосов, набранных по итогам интернет- и экспертного голосования. Церемония награждения в феврале 2023 года.