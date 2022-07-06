Молочный завод «Лосево» в Ленобласти возобновил работу после простоя

Молочный завод &#171;Лосево&#187; в Ленобласти возобновил работу после простоя
Предприятие уже осуществило первые отгрузки своей молочной продукции в торговые сети. Фото: pixabay

Молочный завод «Лосево» в Светогорске после восьми месяцев простоя.

Гендиректор завода Эльдар Беглов сообщил, что предприятие уже осуществило первые отгрузки своей молочной продукции в торговые сети. На заводе сейчас производятся молоко, кефир, йогурты, творог, ряженка, сливочное масло, сметана, бифилайф и ацидофилин. Он уточнил, что компания решила остановить производство кулинарии и полуфабрикатов, а из своих магазинов оставила только точку в Светогорске, пишет «Деловой Петербург».

Напомним, производство на заводе «Лосево» было приостановлено в октябре прошлого года. Простой объясняли «масштабным процессом реорганизации». По словам Беглова, приостановка была необходима для перехода от использования в производстве собственного сырья к закупке его у фермерских компаний-партнеров.

Ранее «Мойка78» вместе с Tele2 рассказала, как технические изобретения прошлого укрощали расходы человечества. Многие технологии появились на свет не только из-за стремления двинуть человечество в будущее, но и из-за стремления сэкономить.

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