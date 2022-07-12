Иммуногенетик дал советы, как защититься от оспы обезьян

Оспа обезьян не передается от человека к человеку. Фото: комитет по здравоохранению

Оспа обезьян не передается от человека к человеку. Фото: комитет по здравоохранению

В России выявили первый случай оспы обезьян, заболевшим оказался молодой петербуржец, вернувшийся из Европы. О том, как защитить себя от вируса, рассказал доктор биологических наук, завлабораторией иммуногенетики Центрального НИИ туберкулеза Александр Апт.

Профессор заявил в беседе с «МК в Питере», что петербуржцы могут не бояться эпидемии, поскольку оспа обезьян не передается от человека к человеку.

«Его может передать обезьяна, если оближет ранку или укусит. Это инфекция, подобная герпесу. В принципе это никакая не оспа и не чума, как ее называют», – объяснил иммуногенетик.

Вирус передается так же, как и бешенство. По мнению специалиста, против оспы обезьян тоже нужно создать не профилактическую, а терапевтическую вакцину. Она помогла бы лечить те редкие случаи болезни, которые выявляются.

Александр Апт призвал как можно меньше контактировать с дикими животными. А вот заболевший оспой обезьян контактировать с окружающими может, поскольку инфекция не передается воздушно-капельным путем. Если пациент не будет никого кусать, то болезнь не будет распространяться.