На воде, под землёй, на пляже – эксперты оценили мобильную связь в Петербурге

Аналитическое агентство TelecomDaily провело тестирование сетей операторов сотовой связи в Петербурге и Ленобласти. Особое внимание уделили местам, популярным у жителей и туристов. По итогам исследования, в 6 из 11 точек, где проводились замеры, лучший результат продемонстрировал билайн.

Эксперты агентства протестировали, как работают пользовательские сервисы в сетях четырех федеральных операторов. Оценивалось скачивание файлов, видеостриминг, загрузка контента на различные платформы, а также обычные разговоры.

Самый высокий показатель скорости мобильного интернета был зафиксирован на Балтийском вокзале, в сети билайна — 105 Мбит/сек. Исходя из данных агентства, чтобы загрузить на телефон эпизод сериала и скоротать время ожидания или поездки, при такой скорости потребуется всего около 40 секунд.

Один из самых посещаемых и жителями, и туристами городских объектов – петербургское метро. Самая нагруженная ветка – красная, по ней каждый день проезжает около 800 тыс. пассажиров. Согласно замерам TelecomDaily, на красной ветке максимальную среднюю скорость из четырех операторов показал билайн – более 60 Мбит/сек. Сеть оператора позволила специалистам смотреть видео онлайн в HD-качестве на протяжении пути из конца в конец ветки, причем не было ни одного зависания. Отметим, что сеть 4G билайна работает в тоннелях метрополитена на красной, синей, оранжевой линиях, а также на зеленой линии от станции «Рыбацкое» до «Приморской».

Эксперты тестировали и отправку файлов. В популярном пространстве «Севкабель Порт» скорость интернета билайна, исходя из итогов теста, дает возможность отправить минутный видеоролик в Full HD примерно за 10,6 секунды.

Также сеть билайна позволила экспертам провести видеострим в разрешении 4K Ultra HD* с набережной Васильевского острова у ледокола «Красин» и во время водной прогулки по Мойке. Интересно, что даже за городом оператор показал скорость, которой достаточно для видеострима. Так, с пляжа в Комарово удалось провести трансляцию видео в Full HD качестве.

В исследовании отмечается, что скорости 10 Мбит/с достаточно для использования стриминговых сервисов и просмотра Full HD видео онлайн. Видеоконференция, просмотр онлайн-видео в HD-качестве потребуют скорости от 8 Мбит/с. Обмен данными в соцсетях, интернет-серфинг, прослушивание онлайн-музыки – до 5 Мбит/с.

билайн за последние несколько лет заметно расширил охват сети 4G в Петербурге и Ленобласти. Количество базовых станций, обеспечивающих клиентов мобильным интернетом и голосовой связью, за 4 года увеличилось вдвое.

«Мы хотим обеспечить для наших клиентов лучший пользовательский опыт, поэтому провели большую работу по строительству сети 4G и расширению её пропускной способности. По нашим собственным данным, после проведения работ в среднем скорости в Петербурге выросли на 30%, а в Ленобласти — на 25%. Поэтому в сети билайн стало ещё удобнее отправлять и скачивать нужный контент — фотографии, видео, музыку. Итоги тестирования TelecomDaily со своей стороны могут служить подтверждением этих изменений к лучшему. Мы планируем дальнейшее улучшение связи и в городе, и в области, чтобы жители и туристы могли еще более комфортно пользоваться всеми необходимыми мобильными сервисами», – комментирует директор билайн в Санкт-Петербурге и Ленобласти Евгений Брянцев.

Замеры качества связи проходили в посещаемых местах Петербурга, где традиционно отмечается высокая нагрузка на сеть операторов, а также в нескольких точках Ленобласти. Исследование проводилось с помощью специального оборудования, подключенного к сотовым сетям «большой четверки». Ознакомиться с полным текстом исследования и описанием применяемой методики можно на сайте интернет-СМИ TelecomDaily. Всего в ходе проекта «В зоне действия» эксперты посетили 11 городов России.

* 4K Ultra High-Definition – сверхвысокое разрешение 4K